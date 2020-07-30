NBA, bu gece geri dönüşe hazırlanırken basketbolseverleri daha önce tanık olmadıkları bir yeni düzen, format bekliyor. NBA Bubble'a katılan takımların her biri, Play-Off potasındaki durumlarını belirlemek adına 8'er maç oynayacaklar. Oynanan bu maçlar sonrasında Play-Off potasındaki yerleri belli olacak. Burada kritik nokta konferanslardaki son sıralar olacak. Çünkü maçlar tamamlandığında 8. ile 9. sıra arasındaki galibiyet farkı 4'ten az ise bu kez o takımların eşleşmesine tanık olacak.

8. sıra için konferanslarda oynanacak mini turnuvada, 8. sıradaki ekibin 9. sıradaki ekibi mağlup etmesi sıralamadaki yerlerini garantilemelerini sağlayacak. 9. sıradaki ekip, 8. sırayı almak istiyorsa rakibini üst üste 2 kez mağlup etmesi gerekecek.

Play-Off formatı

Play-Off için toplam 16 takım belirlendikten sonra büyük bir çekişme bizleri bekliyor olacak. Çünkü normal sezon kısa bir şekilde geçilme mecburiyetini yaşasa da Play-Off maçları, geleneksel formatta oynanacak. Play-Off'un ilk turundan finallere kadar olan bölümde klasik şekilde 7 maç üzerinden 4 galibiyete ulaşan zaferi elde etmiş olacak.