NBA’de 10 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Arena’da ağırladığı Dallas Mavericks’i 19 sayı farkla mağlup ederek Batı Konferansı’nda liderliğini sürdürdü.

15 galibiyeti bulunan Jazz’da Bojan Bogdanovic 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, NBA’de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton’ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.

Üst üste 4’üncü, toplamda ise 11’inci yenilgisini alan Mavericks’te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Gecenin sonuçları:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 108-105

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 100-116

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-81

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-126

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 131-126

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 90-116

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-118

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 125-147

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 119-109

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-101