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NBA'de Utah, Charlotte'u mağlup ederek serisini sürdürdü

NBA'de Batı Konferansı’nın zirvesindeki Utah Jazz, Charlotte Hornets deplasmanında 138-121 kazanarak peş peşe 3. galibiyetine ulaştı.

06 Şubat 2021, Cumartesi 11:44 Son Güncelleme:
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NBA'de Utah, Charlotte'u mağlup ederek serisini sürdürdü

NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın zirvesindeki Utah Jazz, Charlotte Hornets deplasmanında 138-121 kazanarak peş peşe 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 23. maçında 18. kez galip gelen Jazz’da Bojan Bogdanovic 31, Donovan Mitchell 30 sayı buldu.

Hornets’ta 34 sayıyla kariyer rekoru kıran LaMelo Ball ve 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Gordon Hayward’ın performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi.

Gecenin sonuçları:

​Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 113-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 123-119

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 105-123

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 117-123

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 103-106

Miami Heat-Washington Wizards: 122-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 121-138

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 109-92

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 115-119

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