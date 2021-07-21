NBA 'de Milwaukee Bucks, Phoenix Suns ile karşı karşıya geldiği final serisinin altıncı maçında rakibini 105-98 mağlup etmeyi başardı. Sahasında Phoenix'i 105-98 ile geçen Milwaukee, fianl serisini de 4-2 kazanarak NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Milwaukee Bucks, seride 2-0 geri düştükten sonra oynadığı 4 maçta da galip gelmeyi başardı. Bucks, kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu alırken 1971'de kazanılan şampiyonluk sonrası yaklaşık 50 yıllık bir hasreti de sonlandırmış oldu.

Son 3 sezonda 2 kez normal sezon MVP'si olan ve 2019-20'de Yılın Savunmacısı seçilen Giannis Antetokounmpo, 2021'de finaller MVP'si ödülünü de aldı. Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon ile birlikte bu 3 ödülü de kazanan 3 oyuncudan biri olmayı başardı.