NBA 'de takas döneminin son saatlerine girilirken takımların hamle çalışmaları hız kazanmış durumda. Elindeki önemli isimleri çıkararak yeni bir yapılanma hazırlığına giren Portland Trail Blazers, kadrosuna yeni eklediği isimleri de San Antonio Spurs ve Utah Jazz'in dahil olduğu bir takasla elden çıkarmış oldu.

Portland, CJ McCollum takasında New Orleans'tan kadrosuna kattığı Nickeil Alexander-Walker ve Tomas Satoransky'yi farklı takımlara yolladı.

Üçlü takasın sonucunda Utah, Portland'dan Nickeil Alexander-Walker ve San Antonio'dan Juancho Hernangomez'i kadrosuna kattı. San Antonio Spurs, Portland'dan Tomas Satoransky'yi alırken bir de ikinci tur draft hakkı kaptı. Portland ise Utah'tan sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Joe Ingles ve Elijah Hughes'u alırken bir de ikinci tur draft hakkının sahibi oldu.