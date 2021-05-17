NBA'de bu gece oynanan 15 karşılaşmanın ardından play off ve play in eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers doğu konferasında play in'den gelecek takım ile Ersan İlyasovalı Utah Jazz da batı konferansında play in'den gelecek takım ile mücadele edecek.

İşte eşleşmeler;

Doğu Konferansı

Philadelphia 76ers - Play in'den gelecek takım

Brooklyn Nets - Play in'den gelecek takım

Milwaukee Bucks - Miami Heat

New York Knicks - Atlanta Hawks





Batı Konferansı

Utah Jazz - Play in'den gelecek takım

Phoenix Suns - Play in'den gelecek takım

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

LA Clippers -Dallas Mavericks





Play in eşleşmeleri

Los Angeles Lakers-Golden State Worriors

Indina Pacers-Charlotte Hornets

Boston Celtics-Washington Wizards

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs