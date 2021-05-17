NBA'de play off ve play in eşleşmeleri belli oldu
NBA'de bu gece oynanan 15 karşılaşmanın ardından play off ve play in eşleşmeleri belirlendi. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers doğu konferasında play in'den gelecek takım ile Ersan İlyasovalı Utah Jazz da batı konferansında play in'den gelecek takım ile kozlarını paylaşacak.
NBA'de bu gece oynanan 15 karşılaşmanın ardından play off ve play in eşleşmeleri belli oldu.
Buna göre milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers doğu konferasında play in'den gelecek takım ile Ersan İlyasovalı Utah Jazz da batı konferansında play in'den gelecek takım ile mücadele edecek.
İşte eşleşmeler;
Doğu Konferansı
Philadelphia 76ers - Play in'den gelecek takım
Brooklyn Nets - Play in'den gelecek takım
Milwaukee Bucks - Miami Heat
New York Knicks - Atlanta Hawks
Batı Konferansı
Utah Jazz - Play in'den gelecek takım
Phoenix Suns - Play in'den gelecek takım
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers
LA Clippers -Dallas Mavericks
Play in eşleşmeleri
Los Angeles Lakers-Golden State Worriors
Indina Pacers-Charlotte Hornets
Boston Celtics-Washington Wizards
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs