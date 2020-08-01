NBA'de özlenen hareketler
Pandemi nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA’de sezon yeniden başladı. Batı Konferansı’nın ilk iki sırasında bulunan Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers’ın karşılaştığı maçın özellikle de son anları nefes kesti. Skor 101-101’ken LeBron James yine takımının kurtarıcısı oldu ve bitime 12.8 saniye kala attığı basketle skoru 103-101’e getirdi.
Pandemi nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA’de sezon yeniden başladı. Yaklaşık 4 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki Walt Disney’in içinde yer alan ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanmasına karar verilen NBA’de sezona önceki gece oynanan 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın ilk iki sırasında bulunan Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers’ın karşılaştığı maçın özellikle de son anları nefes kesti.
Son sözü LeBron söyledi
Skor 101-101’ken LeBron James yine takımının kurtarıcısı oldu ve bitime 12.8 saniye kala attığı basketle skoru 103-101’e getirdi. LeBron ayrıca, kalan sürede de Clippers’ın hücumunda, müthiş bir performans gösteren Paul George’a öyle bir savunma yaptı ki, sayı atmasına engel oldu ve Lakers’ın sahadan 103-101 galip ayrılmasını sağladı. Lakers’ta Davis, 34 sayıyla sahanın en skoreri olurken LeBron 16 sayı, 11 ribauntla double double yaptı. Kenardan gelen Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı. Clippers’ta Paul George’un 30 sayılık ve Leonard’ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Günün diğer maçında ise, Utah, 16 sayı geriye düştüğü New Orleans Pelicans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı.