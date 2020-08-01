Pandemi nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA’de sezon yeniden başladı. Yaklaşık 4 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki Walt Disney’in içinde yer alan ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanmasına karar verilen NBA’de sezona önceki gece oynanan 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın ilk iki sırasında bulunan Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers’ın karşılaştığı maçın özellikle de son anları nefes kesti.

Son sözü LeBron söyledi

Skor 101-101’ken LeBron James yine takımının kurtarıcısı oldu ve bitime 12.8 saniye kala attığı basketle skoru 103-101’e getirdi. LeBron ayrıca, kalan sürede de Clippers’ın hücumunda, müthiş bir performans gösteren Paul George’a öyle bir savunma yaptı ki, sayı atmasına engel oldu ve Lakers’ın sahadan 103-101 galip ayrılmasını sağladı. Lakers’ta Davis, 34 sayıyla sahanın en skoreri olurken LeBron 16 sayı, 11 ribauntla double double yaptı. Kenardan gelen Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı. Clippers’ta Paul George’un 30 sayılık ve Leonard’ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Günün diğer maçında ise, Utah, 16 sayı geriye düştüğü New Orleans Pelicans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı.