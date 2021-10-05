Amerikan Basketbol Ligi’nde ( NBA ) yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında milli oyuncular Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz ile Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, sahaya çıktı.

NBA’de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 9 hazırlık maçında, iki Türk oyuncu mücadele etti.

Miami Heat’in konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 125-99 yendiği maçta Tyler Hero 26 sayıyla galibiyette önemli rol üstlenirken, mücadelede 14 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven ise 4’ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 4 sayı ve 1 asistle oynadı.

Toronto Raptors’ın ağırladığı Philadelphia 76ers’ı 123-107’lik skorla geçtiği maçta, 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist üretmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.