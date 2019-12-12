NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 16. galibiyet

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında New Orleans Pelicans'ı 127-112 yendi.

12 Aralık 2019, Perşembe 10:48
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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 16. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında New Orleans Pelicans'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Sezonun 22. galibiyetini alan Bucks'ta, Eric Bledsoe 29, Khris Middleton 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Brandon Ingram 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. 

Lakers deplasmanda kazandı

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 96-87 yendi.

Sezonun 22. galibiyetini elde eden Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Magic'te Jonathan Isaac 19, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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