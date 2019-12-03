NBA’de Milwaukee Bucks’tan peş peşe 12. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) New York Knicks’i 132-88 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede lider Milwaukee Bucks, son sıradaki New York Knicks’i sahasında 132-88 mağlup etti.

Üst üste 12. galibiyetini alan Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 22 dakikada ürettiği 29 sayı v, 15 ribaundla bu sezon 20. kez "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks’a, 3 sayı ve 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Knicks’te Julius Randle 19, Damyean Dotson 15 sayı kaydetti.

AA