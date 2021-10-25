NBA ’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, ağırladığı Memphis Grizzlies’ı 121-118 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

Lakers’ta 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olan Carmelo Anthony, lig kariyerindeki toplam sayısını 27 bin 410’a çıkararak eski oyuncu Moses Malone’u geçti ve NBA tarihinde en skorer oyuncular listesinde 9. sıraya yükseldi. Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaunt ve 4 blok, LeBron James 19 sayı, 6’şar ribaunt ve asist, Russell Westbrook ise 13’er sayı ve asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 3. maçında ilk kez kaybeden Grizzlies’ta Ja Morant 40 sayı ve 10 asist, Steven Adams 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları:

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 95-111

Houston Rockets-Boston Celtics: 97-107

New York Knicks-Orlando Magic: 104-110

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 103-115

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 107-119

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 121-118