NBA’de kuralar ertelendi

NBA’in internet sitesinden 19 Mayıs’ta Chicago’da yapılması planlanan 2020 draft kurasının ertelendiği açıklandı. Ayrıca kuranın ardından 19-24 Mayıs'ta yapılması beklenen, oyuncuların bazı ölçümlerden geçip takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinliğin de ertelendiği belirtildi. Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor.

Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere draftta üst sıralardan seçim yapma imkânı tanınıyor.