NBA’de koronavirüs endişesi artıyor

31 Temmuz’da Walt Disney’deki spor tesislerinde başlaması planlanan Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) şu sıralar koronavirüs endişesi daha da arttı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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NBA’de koronavirüs endişesi artıyor

Tamamlanacak sezona ev sahipliği yapacak Florida eyaletindeki koronavirüs vakalarının hızla artması lig çevrelerini şüpheye sürükledi. NBA sözcüsü Mike Bass de Florida’daki salgın verilerini yakından takip ettiğini ifade ederek sağlık birimlerinin konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü söylemişti. Son olarak ırkçılık nedeniyle yaşanan toplumsal hareketlilik sebebiyle de bazı NBA oyuncuları oynamama yönünde çekingen tavrı sergilerken, şimdi de bu son gelişme endişelerin artmasına zemin hazırlamış gözüküyor.

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