NBA’de koronavirüs endişesi artıyor

Tamamlanacak sezona ev sahipliği yapacak Florida eyaletindeki koronavirüs vakalarının hızla artması lig çevrelerini şüpheye sürükledi. NBA sözcüsü Mike Bass de Florida’daki salgın verilerini yakından takip ettiğini ifade ederek sağlık birimlerinin konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü söylemişti. Son olarak ırkçılık nedeniyle yaşanan toplumsal hareketlilik sebebiyle de bazı NBA oyuncuları oynamama yönünde çekingen tavrı sergilerken, şimdi de bu son gelişme endişelerin artmasına zemin hazırlamış gözüküyor.