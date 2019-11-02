NBA’de Joel Embiid ve Karl-Antgony Towns’a iki maç ceza

NBA’de maç sırasında kavga ederek oyundan atılan yıldız oyuncular Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolves’li Karl-Anthony Towns, ikişer maçtan men cezası aldı.

Embiid ve Towns, mücadelenin üçüncü çeyreğinde skor 75-75 devam ederken ikili mücadeleye girmiş ve devamında sinirlerine hakim olamayarak kavga etmişlerdi. Diğer oyuncuların uzun süren çabalarının ardından birbirlerinden ayrılabilen Embiid ile Towns oyundan atılmıştı.

Philadelphia, konuk ettiği Minnesota’yı 117-95 mağlup etmişti.