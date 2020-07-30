NBA, yarıda kalan 2019-20 sezonunu bitirmek adına oldukça özel bir ortamdaki tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Corona virüs salgını nedeniyle oyuncular, antrenörler ve takım personelleri Orlando, Florida yakınlarındaki Walt Disney Wolrd'de izole edilmiş durumdalar ki şu anda tüm spor dünyasının merakla beklediği en prestijli spor organizasyonuna yaşanan olağanüstü şartları en uygun şekilde aşarak start vermeyi bekliyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını basketboldaki ve hatta spordaki en belirgin etkisini NBA'de yaşanan vakalar ile göstermişti. Utah Jazz'ın All-star pivotu Rudy Gobert'in pozitif çıkan Covid-19 testiyle birlikte NBA, 11 Mart'ta organizasyonu durdurma yoluna gitti. Sonrasında birçok oyuncu daha corona virüse yakalanırlarken NBA Yönetimi'nin anında aldığı organizasyonu durdurma kararı da birçok farklı spor turnuvası için de örnek teşkil etti.

4 Haziran'da 29'a 1 oy çoğunluğu ile verilen karar sonucunda ise NBA, Orlando'da kapalı kapılar ardında olmasına rağmen tüm spor dünyasının pür dikkat beklediği noktada spora dönüşe hazırlanıyor.

Hazırlık kampı, hazırlık maçları etapları geride kalırken sıra ABD ile saat farkından kaynaklı onlar için 30 Temmuz'da, bizler için 31 Temmuz'da sezonun yeniden başlamasına gelmiş durumda.

Planlanan şekilde kusursuz ilerleme sağlanırsa 14 Ağustos'ta normal sezon maçları tamamlanacak ve 17 Ağustos'ta Play-Off etabı başlayacak. Bitiş noktasında NBA Finalleri için ise 3 Eylül - 13 Ekim tarih aralığı belirlenmiş durumda.

Peki NBA'in yeniden başlangıcında, 2020 NBA Bubble'da hangi takımlar olacak? Format nasıl işleyecek? Takımlar kaç adet maç oynayacak?

NBA Bubble nedir?

Fanus anlamına gelen 'bubble' kelimesi aslında tüm oyuncular, takım ve lig yetkililerinin Orlando'daki Walt Disney World'e toplanmış olmaları ve dışarıdan enfekte olmadıkları garanti edlmiş kişilerin zorunlu durumlar dışında kamp bölgesine girememelerinden kaynaklı kullanılıyor.

NBA'in bir anlamda oluşturduğu bu fanus, Florida'da yükselen corona virüs vakalarına rağmen Orlando'da NBA takımlarının güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağladı.





NBA Bubble tam olarak nerede?

NBA'in fanusu, bir anlamda Orlando, Florida'daki Walt Disney World Resort'un içindeki ESPN Wide World of Sports Complex olacak.

ESPN - NBA bağlantısının avantajlarının yanı sıra takımlar adına Walt Disney World Resort, belirlenen formatı uygulayabilmek adına benzerisiz bir altyapı hizmeti sağladı. Sadece gerekili oyuncular ve lig personellerinin kalabilmesi için büyüklüğünün dışında çevreden de izole olunmasını sağladı.

NBA Bubble'da karşılaşmalar 3 ayrı salonda seyircisiz olarak oynanacak. Bunun yanı sıra da takımlar, devasa tesisin içindeki 3 farklı otelde kalıyorlar. Otellerin seçimi ise takımların derecelerine göre belirlendi.

NBA Bubble'da hangi takımlar var?

NBA Bubble'da 13 Batı, 9 Doğu takımı ile toplamda 22 ekip bulunuyor. Elbette bu takımlar sıralamaya göre belirlenmiş durumdalar. 16 takım Play-Off potasının içinde yer alırlarken ekstra olarak iddiasını sürdüren Pelicans, TrailBlazers, Suns, Kings, Spurs ve Wizards da geri dönüş etabında yer alacaklar.

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks (53-12)

Toronto Raptors (46-18)

Boston Celtics (43-21)

Miami Heat (41-24)

Indiana Pacers (39-26)

Philadelphia 79ers (39-26)

Brooklyn Nets (30-34)

Orlando Magic (30-35)

Washington Wizards (24-40)

Batı Konferansı

Los Angeles Lakers (49-14)

Los Angeles Clippers (44-20)

Denver Nuggets (43-22)

Utah Jazz (41-23)

Oklahoma City Thunder (40-24)

Houston Rockets (40-24)

Dallas Mavericks (40-27)

Memphis Grizzlies (32-33)

Portland Trail Blazers (29-37)

New Orleans Pelicans (28-36)

Sacramento Kings (28-36)

San Antonio Spurs (27-36)

Phoenix Suns (26-39)





Olmayan takımlar ise şunlar:

Doğu Konferansı

Charlotte Hornets (23-42)

Chicago Bulls (22-43)

New York Knicks (21-45)

Detroit Pistons (20-46)

Atlanta Hawks (20-47)

Cleveland Cavaliers (19-46)

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves (19-45)

Golden State Warriors (15-50)

Takımlar belirlenirken sıralamanın sabit faktörlerine uyum da önem taşımaktaydı. Turnuvaya Play-Off potasında yer alan ilk 8 takımlarının yanı sıra 8. sıra ile arasında en fazla 6 galibiyet fark bulunan takımların da yer aldığı bir liste belirlendi.

NBA Bubble'da format

NBA Bubble'a katılan takımların her biri, Play-Off potasındaki durumlarını belirlemek adına 8'er maç oynayacaklar. Oynanan bu maçlar sonrasında Play-Off potasındaki yerleri belli olacak.

Burada kritik nokta konferanslardaki son sıralar olacak. Çünkü maçlar tamamlandığında 8. ile 9. sıra arasındaki galibiyet farkı 4'ten az ise bu kez o takımların eşleşmesine tanık olacak.

8. sıra için konferanslarda oynanacak mini turnuvada, 8. sıradaki ekibin 9. sıradaki ekibi mağlup etmesi sıralamadaki yerlerini garantilemelerini sağlayacak. 9. sıradaki ekip, 8. sırayı almak istiyorsa rakibini üst üste 2 kez mağlup etmesi gerekecek.

Play-Off formatı

Play-Off için toplam 16 takım belirlendikten sonra büyük bir çekişme bizleri bekliyor olacak. Çünkü normal sezon kısa bir şekilde geçilme mecburiyetini yaşasa da Play-Off maçları, geleneksel formatta oynanacak. Play-Off'un ilk turundan finallere kadar olan bölümde klasik şekilde 7 maç üzerinden 4 galibiyete ulaşan zaferi elde etmiş olacak.