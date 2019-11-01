NBA’de güreş keyfi!

Philadelphia’nın evinde 117-95 kazandığı Minnesota maçı iki pivotun kavgasına sahne oldu. Karl Anthony Towns ile Joel Embiid birbirine girince ortalık karıştı.

3. çeyrekte Towns’un kaybettiği top sonrasında itişmeye başlayan iki süper yıldız, bir anda birbirlerine saldırdı.

İki isim yerde yuvarlanırken Embiid olay yerinden uzaklaştırıldı. Towns’u durdurmak içinse adeta herkes üzerine çullandı. İki oyuncu da sahadan atılırken, Embiid Twitter’dan, “Ben aslanlar arasında büyütüldüm, bu akşam bana bir kedi saldırdı” ifadesini yazdı. Towns ise “Rekabetçi bir maç oldu’’ dedi.