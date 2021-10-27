NBA'de Furkan Korkmaz'lı Philadelphia ve Alperen Şengün'lü Houston mağlup
NBA'de milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda New York'a mağlup olurken bir diğer milli yıldızımız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ise deplasmanda Dallas'a kaybetti.
NBA ’e 5 maçla devam edildi. Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, günü mağlubiyetle tamamladı.
76ers, deplasmanda New York Knicks’e 112-99 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Mücadelede 24 dakika 58 saniye görev yapan Furkan, 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Alperen Şengün ise Rockets’ın Dallas Mavericks deplasmanında 116-106 kaybederek üçüncü mağlubiyetini yaşadığı karşılaşmada 14 dakika 25 saniye süre aldı. Alperen, karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla noktaladı.
Gecenin sonuçları:
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)
Utah Jazz-Denver Nuggets: 122-110