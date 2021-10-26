NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland ve Ömer Faruk Yurtseven'li Miami galip
NBA'de milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'ı 99-87 mağlup ederken bir başka milli yıldızımız Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat de iç sahada Orlando Magic'i 107-90 ile geçti.
NBA ’e 9 maçla devam edildi. Milli basketbolcularımızdan Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers ve Ömer Faruk Yurtseven’in forma giydiği Miami Heat, günü galibiyetle tamamladı.
Cavaliers, deplasmanda Denver Nuggets’ı 99-87 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Mücadelede 11 dakika 27 saniye görev yapan Cedi Osman, 2 ribaunt, 1 asist üretti.
Ömer Faruk Yurtseven ise Heat’in Orlando Magic karşısında 107-90 kazanarak ikinci galibiyetine ulaştığı karşılaşmada bir dakika 38 saniye süre aldı.
Gecenin sonuçları:
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 129-140 (Uzatmada)
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-119
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-104
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 104-90
Miami Heat-Orlando Magic: 107-90
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 108-111
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 98-107
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 87-99
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 116-86