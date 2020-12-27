Batı Konferansı’nda Portland Trail Blazers ile Houston Rockets arasında normal süresi 113-113 eşitlikle sona eren karşılaşmayı Blazers, uzatma sonunda 128-126 kazandı ve yeni sezondaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Blazers’ta CJ McCollum, 9’u 3 sayılık olmak üzere 44 sayı ve 8 asistle galibiyette başrolü oynarken, Damian Lillard da 32 sayı ve 9 asistle skora destek verdi.
Bu sezonki ilk maçını kaybeden Rockets’ta all-star James Harden 44 sayı, 17 asist ve 4 ribaunt, Christian Wood ise 31 sayı ve 13 ribauntluk performans gösterdi.
NBA'de günün sonuçları
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 112-122
Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-109
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 119-128
Washington Wizards-Orlando Magic: 120-130
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 89-109
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 106-125
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 119-114
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 111-116
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 128-126
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 106-103