Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Portland Trail Blazers, özellikle son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla Los Angeles Lakers’ı 8 sayı farkla yendi.

Sezonun ikinci galibiyetine uzanan Blazers’ta Damian Lillard 31 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Gary Trent Jr. 28 sayı, CJ McCollum 20 sayı ve 11 asist, Jusuf Nurkic 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Mağlubiyet ve galibiyet sayıları 2’ye eşitlenen Lakers’ta all-star LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Anthony Davis ise 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 128-120

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 111-116

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 109-110

Denver Nuggets-Houston Rockets: 124-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 107-115

ANKARA (AA)