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NBA'de bugün: Los Angeles Lakers - Golden State Warriors maç sonucu: 113-115

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 115-113 yendi.

19 Ocak 2021, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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NBA'de bugün: Los Angeles Lakers - Golden State Warriors maç sonucu: 113-115

NBA’e 9 maçla devam edildi. Warriors, geride götürdüğü mücadelenin son periyodunda ortaya koyduğu performansla Batı Konferansı lideri Lakers’ı 115-113 mağlup etti ve rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Lakers’ta Anthony Davis 17 sayı, 17 ribaunt, Kyle Kuzma da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Dennis Schröder 25, LeBron James 19 sayıya oynadı.

Warriors’ta Stephen Curry 26, Kelly Oubre 23, Eric Paschall19, Andrew Wiggins 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Sonuçlar

New York Knicks-Orlando Magic: 91-84

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 108-97

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 104-125

Memphis Grizzlies-Phoenix-Suns: 108-104

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-123

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-93

Chicago Bulls-Houston Rockets: 125-120

Miami Heat-Detroit Pistons: 113-107

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 113-115

İSTANBUL (AA)

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