MENÜ

NBA'de bugün: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks maç sonucu: 125-123

Doğu Konferansı’nda oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, sahasında Milwaukee Bucks’ı 125-123 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

19 Ocak 2021, Salı 11:05 Son Güncelleme:
- A +
NBA'de bugün: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks maç sonucu: 125-123

Nets’teki ilk maçında "triple double" yapan James Harden, Bucks karşısında da 34 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Kevin Durant’ın 30 sayı ürettiği mücadelede, Joe Harris 20 sayı kaydetti. 12 sayı, 12 ribauntla oynayan DeAndre Jordan, "double double" yapan bir başka isim oldu.

Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 34 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Khris Middleton 25, Jrue Holiday 22 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

New York Knicks-Orlando Magic: 91-84

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 108-97

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 104-125

Memphis Grizzlies-Phoenix-Suns: 108-104

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-123

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-93

Chicago Bulls-Houston Rockets: 125-120

Miami Heat-Detroit Pistons: 113-107

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 113-115

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...