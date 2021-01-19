Nets’teki ilk maçında "triple double" yapan James Harden, Bucks karşısında da 34 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.
Kevin Durant’ın 30 sayı ürettiği mücadelede, Joe Harris 20 sayı kaydetti. 12 sayı, 12 ribauntla oynayan DeAndre Jordan, "double double" yapan bir başka isim oldu.
Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 34 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Khris Middleton 25, Jrue Holiday 22 sayıyla maçı tamamladı.
Sonuçlar
New York Knicks-Orlando Magic: 91-84
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 108-97
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 104-125
Memphis Grizzlies-Phoenix-Suns: 108-104
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-123
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-93
Chicago Bulls-Houston Rockets: 125-120
Miami Heat-Detroit Pistons: 113-107
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 113-115