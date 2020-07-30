NBA'de bu gece hangi maçlar var? 31 Temmuz NBA maçları...
NBA, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta verdiği ara sonrası Türkiye'ye göre 31 Temmuz'da geri dönüşe start veriyor. NBA Bubble'ın ilk maç gecesinde basketbolseverleri eşsiz mücadeleler bekliyor. Şampiyonluğun en önemli favorileri Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers, bu gece karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.
NBA, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta verdiği ara sonrası Türkiye'ye göre 31 Temmuz'da geri dönüşe start veriyor. NBA Bubble'ın ilk maç gecesinde basketbolseverleri eşsiz mücadeleler bekliyor. Şampiyonluğun en önemli favorileri Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers, bu gece karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.
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İşte NBA'de başlangıç programı:
31 Temmuz Cuma
01:30 New Orleans Pelicans - Utah Jazz
04:00 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers
21:30 Brooklyn Nets - Orlando Magic
23:00 Portland TrailBlazers - Memphis Grizzlies
23:00 Washington Wizards - Phoenix Suns
1 Ağustos Cumartesi
01:30 Milwaukee Bucks - Boston Celtics
03:00 San Antonio Spurs - Sacramento Kings
04:00 Dallas Mavericks - Houston Rockets
20:00 Denver Nuggets - Miami Heat
2 Ağustos Pazar
02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers