NBA, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta verdiği ara sonrası Türkiye'ye göre 31 Temmuz'da geri dönüşe start veriyor. NBA Bubble'ın ilk maç gecesinde basketbolseverleri eşsiz mücadeleler bekliyor. Şampiyonluğun en önemli favorileri Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers, bu gece karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.





İşte NBA'de başlangıç programı:

31 Temmuz Cuma

01:30 New Orleans Pelicans - Utah Jazz

04:00 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers

21:30 Brooklyn Nets - Orlando Magic

23:00 Portland TrailBlazers - Memphis Grizzlies

23:00 Washington Wizards - Phoenix Suns





1 Ağustos Cumartesi

01:30 Milwaukee Bucks - Boston Celtics

03:00 San Antonio Spurs - Sacramento Kings

04:00 Dallas Mavericks - Houston Rockets

20:00 Denver Nuggets - Miami Heat

2 Ağustos Pazar

02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers