NBA'de bu gece hangi maçlar var? 31 Temmuz - 1 Ağustos NBA maçları...
NBA, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta verdiği ara sonrası Türkiye'ye göre 31 Temmuz'da bir geri dönüş gerçekleştirdi. NBA Bubble ile heyecan geri dönerken basketbolseverleri bu gece de birbirinden özel maçlar bekliyor. Batı Konferansı'nda özellikle Luka Doncic'in Dallas Mavericks'i ile James Harden'ın Houston Rockets'ının mücadelesi merakla bekleniyor.
NBA, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta verdiği ara sonrası Türkiye'ye göre 31 Temmuz'da bir geri dönüş gerçekleştirdi. NBA Bubble ile heyecan geri dönerken basketbolseverleri bu gece de birbirinden özel maçlar bekliyor.
Batı Konferansı'nda Play-Off adına büyük önem taşıyan mücadelelerde San Antonio Spurs ile Sacramento Kings ve Portland TrailBlazers ile Memphis Grizzlies karşı karşıya gelecekler. Yine Batı'da günün öne çıkan maçlarından biri de Doncic & Porzingis'li Dallas Mavericks ile Harden & Westbrook'lu Houston Rockets'ın mücadelesi olacak.
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Doğu Konferansı'nda ise şampiyonluk iddiası taşıyan ekipler Milwaukee Bucks ile Boston Celtics karşı karşıya gelecekler.
İşte NBA'de akşamın ve gecenin programı:
31 Temmuz
21:30 Brooklyn Nets - Orlando Magic
23:00 Washington Wizards - Phoenix Suns
23:00 Portland TrailBlazers - Memphis Grizzlies
1 Ağustos
01:30 Milwaukee Bucks - Boston Celtics
03:00 San Antonio Spurs - Sacramento Kings
04:00 Dallas Mavericks - Houston Rockets
22:00 Denver Nuggets - Miami Heat
22:30 Oklahoma City Thunder - Utah Jazz