NBA, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta verdiği ara sonrası Türkiye'ye göre 31 Temmuz'da bir geri dönüş gerçekleştirdi. NBA Bubble ile heyecan geri dönerken basketbolseverleri bu gece de birbirinden özel maçlar bekliyor.

Batı Konferansı'nda Play-Off adına büyük önem taşıyan mücadelelerde San Antonio Spurs ile Sacramento Kings ve Portland TrailBlazers ile Memphis Grizzlies karşı karşıya gelecekler. Yine Batı'da günün öne çıkan maçlarından biri de Doncic & Porzingis'li Dallas Mavericks ile Harden & Westbrook'lu Houston Rockets'ın mücadelesi olacak.

Doğu Konferansı'nda ise şampiyonluk iddiası taşıyan ekipler Milwaukee Bucks ile Boston Celtics karşı karşıya gelecekler.

İşte NBA'de akşamın ve gecenin programı:

31 Temmuz

21:30 Brooklyn Nets - Orlando Magic

23:00 Washington Wizards - Phoenix Suns

23:00 Portland TrailBlazers - Memphis Grizzlies

1 Ağustos

01:30 Milwaukee Bucks - Boston Celtics

03:00 San Antonio Spurs - Sacramento Kings

04:00 Dallas Mavericks - Houston Rockets

22:00 Denver Nuggets - Miami Heat

22:30 Oklahoma City Thunder - Utah Jazz