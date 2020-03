NBA’de Utah Jazz, Detroit Pistons, Brokoolyn Nets, Los Angeles Lakers gibi takımların ardından New York Knicks‘te de corona virüs vakası görüldü.

New York Knicks’in sahibi James Dolan’ın da corona virüs testi pozitif çıktı. NBA takımının twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlanırken, "The Madison Square Garden Şirketi'nin başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Jim Dolan'ın corona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendi izole olmuş ve neredeyse hiç semptom göstermemektedir. İş operasyonlarını denetlemeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

The Madison Square Garden Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA takımı New York Knicks ve NHL takımı New York Rangers'ın sahibi olan bir spor ve eğlence şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.