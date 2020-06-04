NBA’de 2020 sezonu 12 Ekim’de bitecek

NBA’de sezonun tamamlanması için yapılan planlamanın sonuna gelindi. Yapılan oylama sonunda NBA’de kalan sezon 31 Temmuz’da oynanacak maçlarla başlayacak. Kalan sezona Orlando’da bulunan Walt Disney World ev sahipliği yapacak.

Sezonun başlamasına 15 gün kala, takım görevlileri, oyuncular, oyuncu aileleri, hakemler, Orlando’ya gelerek karantinaya girecek. En önemlisi ise 4 senaryonun konuşulduğu oyun sisteminde son kararın oylamayla verilmesi olacak.

Oylamada tercih edilecek en güçlü senaryonun ise 22 takımlı Play-Off olacağı belirtildi. Buna göre; Play-Off potasına giren ilk 16 takımın yanı sıra Play-Off potasına yer almayan 6 takım da dahil edilecek. Ve Play-Off’lar 22 takımla oynanacak. Takvime göre finalin 7. maçının 12 Ekim’de oynanması planlanıyor.