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NBA'da bugün: New York Knicks - Philadelphia 76ers maç sonucu: 89-109

Doğu Konferansı’nda Philadelphia 76ers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından New York Knicks’i 109-89 mağlup ederek sezona 2’de 2 yaparak başladı.

27 Aralık 2020, Pazar 11:58 Son Güncelleme:
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NBA'da bugün: New York Knicks - Philadelphia 76ers maç sonucu: 89-109

NBA'da 4. hafta karşılaşmasında New York Knicks ile Pihiladelphia 76ers karşı karşıya geldi.

Sixers’ta Joel Embiid 27 sayı ve 10 ribaunt, Tobias Harris ile Seth Curry 17’şer sayı, Ben Simmons 15 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 18 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 3 ribaunt ve 1 top çalmayla mücadele etti.

Bu sezon iki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Knicks’te Julius Randle 25 sayı ve 7 ribaunt, Alec Burks 22 sayı kaydetti.

NBA'da günün sonuçları

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 112-122

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-109

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 119-128

Washington Wizards-Orlando Magic: 120-130

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 89-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 106-125

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 119-114

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 111-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 128-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 106-103


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