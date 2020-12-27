NBA'da 4. hafta karşılaşmasında New York Knicks ile Pihiladelphia 76ers karşı karşıya geldi.

Sixers’ta Joel Embiid 27 sayı ve 10 ribaunt, Tobias Harris ile Seth Curry 17’şer sayı, Ben Simmons 15 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 18 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 3 ribaunt ve 1 top çalmayla mücadele etti.

Bu sezon iki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Knicks’te Julius Randle 25 sayı ve 7 ribaunt, Alec Burks 22 sayı kaydetti.

NBA'da günün sonuçları

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 112-122

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-109

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 119-128

Washington Wizards-Orlando Magic: 120-130

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 89-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 106-125

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 119-114

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 111-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 128-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 106-103



