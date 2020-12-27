NBA'da 4. hafta karşılaşmasında New York Knicks ile Pihiladelphia 76ers karşı karşıya geldi.
Sixers’ta Joel Embiid 27 sayı ve 10 ribaunt, Tobias Harris ile Seth Curry 17’şer sayı, Ben Simmons 15 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 18 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 3 ribaunt ve 1 top çalmayla mücadele etti.
Bu sezon iki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Knicks’te Julius Randle 25 sayı ve 7 ribaunt, Alec Burks 22 sayı kaydetti.
NBA'da günün sonuçları
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 112-122
Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-109
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 119-128
Washington Wizards-Orlando Magic: 120-130
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 89-109
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 106-125
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 119-114
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 111-116
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 128-126
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 106-103