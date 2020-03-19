NBA yönetiminden müjde

Dünyayı etkisine alan ve birçok sportif aktivitenin durmasına neden olan Corona virüs NBA'yi de etkilemiş ve lig askıya alınmıştı. Özellikle Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın test sonuçlarının pozisitif çıkması spor dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

Bu isimlere her gün bir yenisi eklenirken, son olarak dünyaca ünlü basketbol Kevin Durant'in de test sonucunun poizitif olması canları iyice sıktı.

NBA yönetimi basketbolsuz geçen günlerin can sıkıcı hale gelmesinden dolayı harekete geçti ve Corona virüsü sebebiyle lige verilen ara boyunca maç arşivini basketbol severlere açtığını duyurdu. Bu haber kısa zamanda büyük yankı uyandırdı ve basketbol severler anında arşive yüklendiler.