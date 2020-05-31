3 gün boyunca sürekli toplantılar yapan NBA yönetimi, parkelere dönüş tarihi olarak 31 Temmuz’u açıklamıştı. Ayrıca uygulanacak 4 farklı senaryo bu görüşmeler sırasında masaya yatırılmıştı. Ve şimdi de oylama zamanı geldi. NBA yönetimi, hem dönüş tarihini onaylama hem de nasıl bir sistemle sezonu tamamlayacaklarını kesinleştirmek için 4 Haziran’ı karar günü olarak seçti. NBA Yönetim Kurulu Başkanı Adam Silver da 4 senaryoyu şöyle açıkladı: Direkt Play-Off, 20 takımlı grup formatı, 22 takımlı Play-Off takımlarını belirleyeceği turnuva formatı ve 30 takımlı 72 maçlık normal sezon (Bu en zayıf ihtimal). 31 Temmuz’a kadar oyucular bireysel ve takım halinde idman yapma imkanı bulacak ve bu süreçte yurt dışında olan oyuncuların da ABD’ye dönmesi sağlanmış olacak. Bu arada tercih edilecek senaryoya göre yeni sistemde yer alacak ekiplerin, geride kalan sezona ev sahipliği yapacak Orlando’ya giderek burada karantinaya girmeleri bekleniyor.