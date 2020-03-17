NBA yıldızları ‘corona virüsü’ne karşı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün en çok zarar verdiği ülkelerden biri de ABD olmuştu. Dün akşam saatlerinde açıklanan resmi sayılara göre ülkede yaklaşık 3 bin 900 vakanın olduğu ve 69 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

NBA yıldızları ise sergilediği davranışlar ile corona virüsüne karşı adeta bir savaş başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Cleveland Cavaliers forması giyen Kevin Love ile Milwaukee Bucks’ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, liglerin ertelenmesi nedeniyle kendi statlarında çalışan ve bu sebepten dolayı bir süre işsiz kalacak olan personele 100 bin Dolar bağışladığını duyurmuştu. Virüs ile dalga geçip coronaya yakalanan Rudy Gobert de salon personeline 500 bin Dolar vermişti

Alkış aldılar

Son olarak bu iki isme Stephen Curry ve Karl-Anthony Towns eklendi. Golden State Warriors’un süperstarı Curry, virüs nedeniyle kapatılan ve okullarında maddi imkansızlıklar sebebiyle yemek yiyemeyen 18 bin öğrencinin masraflarını üstlendiğini açıkladı. Minnesota Timberwolves’ın yıldızı Karl-Anthony Towns da ABD’de insanlara ücretsiz corona virüsü testi yapan Mayo Clinic’e 100 bin Dolar bağışta bulundu.

3 ay ertelenebilir

Geçtiğimiz perşembe günü askıya alınan NBA ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü spor kanalı ESPN’nin internet sitesinde NBA’de takım sahipleri ve yöneticilerin bir toplantı gerçekleştirdiği bilgisi verildi. Bu doğrultuda ligin 3 aylık bir süre ile askıya alınabileceği bilgisine ulaşıldı.

NBA’in ardından kolej takımlarının yer aldığı G-League de önceki gün askıya alınmıştı.