NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers'ın yıldızlarından Trevor Ariza, çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor. Takımı ile Orlando'da düzenlenen NBA Bubble'a katılmayan Ariza, formda kalabilmek adına Türkiye'de Beşiktaş'ın Akatlar Spor Salonu'nu kullanıyor. Yeni sezona hazır şekilde girmek isteyen Ariza, Beşiktaş ile üvey babasından kaynaklı yakın bir ilişkiye sahip. Ariza'nın çok sevdiği üvey babası Kenny McClary, 1994-95 yıllarında Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

Miami doğumlu 35 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda büyük babasından gelen Turks & Caicaos Adaları kökenine sahip. Bu adaların ismi de "Türk kavuğu kaktüsü"nün (tepesinde o zamanki Türklerin başlığı, yani adının verildiği dönemin Osmanlı kavuk ya da fesine benzer yünlüce kırmızı bir yumak bulunan bu kaktüs türünün) ana vatanı olmasından gelmektedir.

NBA'de New York Knicks, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, New Orleans Hornets, Washington Wizards, Phoenix Suns, Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers formaları giyen Ariza, 2009'da Lakers ile birlikte NBA şampiyonluğu yaşamayı başarmıştı.