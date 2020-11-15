NBA yeni sezon ne zaman başlayacak? NBA 2020-2021 takvimi...

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre NBA’de 2020-21 sezonunun geçici takvimi belli oldu. Takvime göre NBA sezonu 22 Aralık’ta başlayacakken NBA Finalleri’nin 8-22 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyor.

Ayrıca Adrian Wojnarowski, NBA’de takas döneminin yarın açılacağını da duyurdu. Bu hafta takas döneminin açılması ardından 18 Kasım 2020 tarihinde 2020 NBA Draftı düzenlenecek, 20 Kasım 2020 tarihinde ise serbest oyuncu dönemi başlayacak.

2020-21 sezonunun geçici takvimi şu şekilde:

22 Aralık: Sezonun açılış günü

5-10 Mart: All-Star arası

16 Mayıs: Normal sezonun bitimi

17-21 Mayıs: Sekizinci sıra için oynanacak “play-in” karşılaşmaları

22 Mayıs: Playofflar’ın başlangıcı

7 Haziran: Konferans yarı finalleri

22 Haziran: Konferans finalleri

8 Temmuz: NBA Finalleri







