NBA yeni sezon ne zaman başlayacak? NBA 2020-2021 takvimi...
Pandemi sebebiyle geçtiğimiz Ekim ayında biten 2019-2020 sezonunun ardından basketbolseverler, NBA'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyordu. ESPN'in haberine göre yeni sezonla ilgili düşünülen ilk takvim açıklandı.
ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre NBA’de 2020-21 sezonunun geçici takvimi belli oldu. Takvime göre NBA sezonu 22 Aralık’ta başlayacakken NBA Finalleri’nin 8-22 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyor.
Ayrıca Adrian Wojnarowski, NBA’de takas döneminin yarın açılacağını da duyurdu. Bu hafta takas döneminin açılması ardından 18 Kasım 2020 tarihinde 2020 NBA Draftı düzenlenecek, 20 Kasım 2020 tarihinde ise serbest oyuncu dönemi başlayacak.
2020-21 sezonunun geçici takvimi şu şekilde:
22 Aralık: Sezonun açılış günü
5-10 Mart: All-Star arası
16 Mayıs: Normal sezonun bitimi
17-21 Mayıs: Sekizinci sıra için oynanacak “play-in” karşılaşmaları
22 Mayıs: Playofflar’ın başlangıcı
7 Haziran: Konferans yarı finalleri
22 Haziran: Konferans finalleri
8 Temmuz: NBA Finalleri
https://twitter.com/wojespn/status/1327990903168962560?s=20