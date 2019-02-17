NBA ve FIBA, Afrika Profesyonel Basketbol Ligi Planını Duyurdu

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Afrika genelinde 12 kulübün yer alacağı yeni bir profesyonel lig olan Basketbol Afrika Ligi'ni (BAL) başlatma planlarını açıkladı. Duyuru FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve NBA Komiseri Adam Silver tarafından, Amerika’daki Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde gerçekleşen NBA All-Star 2019 süresinde düzenlenen bir öğle yemeğinde yapıldı.

NBA ve FIBA iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyonun duyuru yemeğine FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve NBA Komiseri Adam Silver’ın yanı sıra FIBA Afrika Başkanı Hamane Niang; Charlotte Hornets Başkanı Michael Jordan; Amerikan Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) İcra Direktörü Michele Roberts; NBA Komiser Yardımcısı Mark Tatum; NBA Başkan Yardımcısı ve Afrika Genel Müdürü Amadou Gallo Fall ile oyuncular dahil olmak üzere NBA ailesinin üyeleri katıldı.

BAL, FIBA'nın Afrika'da düzenlediği mevcut kulüp müsabakalarının temeli üzerine inşa edilecek. 2020 yılının Ocak ayında başlaması planlanan BAL, NBA'in Kuzey Amerika dışında bir lig kurmak için yaptığı ilk iş birliği olacak. NBA ayrıca, 2019-20 NBA sezonunun başlangıcına kadar Afrika'daki basketbolseverler için NBA maçlarının tüketiciye doğrudan teklif sunacağı planını duyurdu. Teklif, daha sonraki bir tarihte ilan edilecek ek ayrıntılarla birlikte yeni paketler, özellikler ve yerel içerikleri de kapsayacak.

Duyuru esnasında konuşan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, “FIBA adına, NBA ile olan ortaklığımızın profesyonel basketbol potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için ilk kez birlikte çalıştığımız Afrika bölgesine taşındığını görmek büyük bir zevk. Bu, NBA ile ortak gerçekleştirdiğimiz ve Afrika dahil tüm dünyadaki genç yetenekli oyuncuları bulmaya, geliştirmeye ve yetiştirmeye yardımcı olan Sınır Tanımayan Basketbol (BWB) aracılığıyla yaptığımız işin doğal bir uzantısı. Basketbol Afrika Ligi’ni FIBA Afrika tarafından oluşturulan sağlam temel üzerine inşa edeceğiz ve bu birlik en iyi kulüp ve oyunculara en iyi platformu sunabilmek için bu kıtanın kulüpler mücadelesini yeniden başlatmamızı sağlayacak” dedi.

NBA Komiseri Adam Silver ise, “Basketbol Afrika Ligi, Afrika'daki basketbolu geliştirmeye devam etmemizde önemli bir adım. Kıtadaki diğer programlarımızla birleştirerek, basketbolu Afrika'da spor, medya ve teknolojide yeni fırsatlar yaratmak için ekonomik bir araç olarak kullanacağız” açıklamasında bulundu.

NBA ve FIBA, Angola, Mısır, Kenya, Fas, Nijerya, Ruanda, Senegal, Güney Afrika ve Tunus dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesini temsil edecek 12 takımı belirlemek için bu yılın sonunda eleme turnuvaları düzenlemeyi planlıyor. Elemelerde aynı ülkeden ikiden fazla takım lige çıkamayacak.

NBA ve FIBA ayrıca, oyuncular, antrenörler ve hakemler için eğitim ve altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'nın basketbol ekosisteminin sürekli gelişimine yönelik mali destek ve kaynak tahsis etmeyi planlıyor. BAL ile ilgili daha detaylı bilgiler ise ileri bir tarihte açıklanacak.