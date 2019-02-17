NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Oklahoma City Thunder’ın oyuncusu Hamidou Diallo kazandı.

NBA takımlarından Charlotte Hornets’ın sahası Spectrum Center’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun smaç yarışmasında, Oklahoma City Thunder’dan Hamidou Diallo, Charlotte Hornets’ten Miles Bridges, Atlanta Hawks’tan John Collins ve New York Knicks’ten Dennis Smith Jr mücadele etti.

Bridges ve Collins’in ilk turda elendiği smaç yarışmasının finalinde, Hamidou Diallo ve Dennis Smith Jr karşı karşıya geldi.

Finalde yaptığı iki smaçla 88 puan (43 ve 45) toplayan Diallo, 85 puanda (35 ve 50) kalan Dennis Smith Jr’ı geride bıraktı ve yeni smaç şampiyonu oldu.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Los Angeles Lakers’tan LeBron James ile Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo’nun oluşturduğu takımların karşı karşıya geleceği 68. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00’te başlayacak.

AA