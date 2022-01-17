NBA 'de çaylak sezonunu geçiren milli pivot Ömer Faruk Yurtseven’in son 14 maçtır ortaya koyduğu performans ve istatistiğe yansıyan çift haneli müthiş serileri Philadelphia Sixers maçında da devam etti. 23 yaşındaki basketbolcumuz için Sixers maçı ayrı bir önem taşıyordu, çünkü NBA'in en iyi pivotlarından Joel Embiid'a karşı mücadele edecekti. Nitekim milli gururumuz Ömer Faruk Yurtseven şaşırtmadı, ortaya koyduğu basketbolla herkesi kendine hayran bıraktı. Başta pota altının korkulu rüyası efsane isim Shaquielle O'Neal ve Philadelphia Sixers coachu Doc Rivers, Ömer Faruk Yurtseven hakkında övgü dolu sözler sarf etti...

Takımın en skoreri oldu

Takımı Miami Heat'in Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers'a 109-98 kaybettiği maçta Ömer Faruk Yurtseven takımın en skoreri oldu, kariyerinin sayı rekorunu tekrarladı, çift haneli ribaunt alma serisini 14 maça çıkardı ve 8. dublesini yaptı. Üst üste 10 maçtır ilk 5'te başlayan Yurtseven 23 dakika sahada kaldığı bölümde; 22 sayı (1s: 2/3, 2s: 10/12), 11 ribaunt, 1'er asist ve blok üretti. Sixers'ta ise all-star Embiid, 32 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirirken, ilk 5'te başlayarak 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 2 asistle oynadı.

Shaq: 'Embiid'in canına okuyor'

Maçın molasında Shaquille O’Neal'ın Heat Tv'ye verdiği dikkat çeken demeç:

Shaq: 77 numara kim?

Muhabir: Ömer Yurtseven

Shaq: Bu çocuğu sevdim. Büyük bir yüreği var. Şu anda da Joel Embiid'i canına okuyor. Onu daha önce oynarken hiç izlememiştim ama oyun stilini çok beğendim.

Rivers: 'Sinirlerim bozuluyor'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Philadelphia Sixers coachu Doc Rivers da Yurtseven’in performansını değerlendirdi: ”Miami böyle iyi adamları nereden buluyor anlamıyorum... Ne zaman görsem sinirlerim bozuluyor” diyerek esprili bir şekilde milli oyuncuyu beğendiğini ima etti.