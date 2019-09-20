NBA ne zaman başlayacak? NBA maçlarını hangi kanal verecek? İlk hafta hangi maçlar canlı yayınlanacak? Bu sorular şüphesiz basketbol severleri yakından ilgilendiriyor. Tüm dünyadan basketseverlerin yakından takip ettiği NBA 2019-2020 sezonu başlıyor. NBA 2019-2020 yaz transfer dönemi, daha öncesinde benzeri görülmemiş detaylar barındırıyor. Birçok yıldız oyuncu, gerçekleştirilen takaslar sonucu takım değiştirdi. Anthony Davis ve LeBron James'in Los Angeles Lakers'ta, Kawhi Leonard ve Paul George'un Los Angeles Clippers'ta, Kyrie Irving ve Kevin Durant'in Brooklyn Nets'te buluştuğu NBA'de yeni sezon merakla bekleniyor.

NBA ne zaman başlayacak?

NBA'de yeni sezonun ilk maçı 23 Ekim Çarşamba gecesi TSİ 03:00'de son şampiyon Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasında oynanacak.

NBA’da ilk hafta müsabakaları kapsamında 2019 Draft’ında bir numara olan Zion Williamson’ı da kadrosuna katan New Orleans Pelicans ve ligde son olarak şampiyonluğu göğüsleyen Toronto Raptors karşılaşacak. Kawhi Leonard ve Paul George transferini bitirerek yeni sezonun en büyük şampiyon adaylarından olan Los Angeles Clippers ve LeBron James-Anthony Davis ikilisiyle şampiyonluk koltuğuna oturmak isteyen Los Angeles Lakers karşı karşıya gelecek.

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Kevin Durant'in takımdan ayrılması ve Klay Thompson'ın uzun süreli sakatlığı sebebiyle güç kaybeden son yılların en başarılı takımı Golden State Warriors'ın bu sezonu nasıl geçireceği kafalarda soru işareti yaratıyor. Son şampiyon Toronto Raptors'ın Kawhi Leonard'ı kaybetmesinin ardından, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve Boston Celtics Doğu Konferansı'nın zirvesine aday olan takımlar. Batı Konferansı'nda ise Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers başta olmak üzere Houston Rockets, Utah Jazz, Denver Nuggets da iddiaları takımlar arasında yer alıyor.

NBA fikstür

23 Ekim 2019 Çarşamba 03:00

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans

23 Ekim 2019 Çarşamba 05:30

L. A. Clippers - L. A. Lakers

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Charlotte Hornets - Chicago Bulls

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Indiana Pacers - Detroit Pistons

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Brooklyn Nets - Timberwolves

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Miami Heat - Memphis Grizzlies

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Philadelphia 76ers - Boston Celtics

24 Ekim 2019 Perşembe 03:30

Dallas Mavericks - Washington Wizards

24 Ekim 2019 Perşembe 03:30

San Antonio Spurs - New York Knicks

24 Ekim 2019 Perşembe 04:00

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder

24 Ekim 2019 Perşembe 05:00

Phoenix Suns - Sacramento Kings

24 Ekim 2019 Perşembe 05:00

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets

25 Ekim 2019 Cuma 02:00

Detroit Pistons - Atlanta Hawks

25 Ekim 2019 Cuma 03:00

Houston Rockets - Milwaukee Bucks

25 Ekim 2019 Cuma 05:30

Golden State Warriors - L. A. Clippers

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00

Boston Celtics - Toronto Raptors

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00

Charlotte Hornets - Timberwolves

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:30

Brooklyn Nets - New York Knicks

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards

26 Ekim 2019 Cumartesi 04:00

Denver Nuggets - Phoenix Suns

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:00

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:30

L. A. Lakers - Utah Jazz

27 Ekim 2019 Pazar 00:00

Milwaukee Bucks - Miami Heat

27 Ekim 2019 Pazar 02:00

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers

27 Ekim 2019 Pazar 02:30

Atlanta Hawks - Orlando Magic

27 Ekim 2019 Pazar 02:30

New York Knicks - Boston Celtics

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Chicago Bulls - Toronto Raptors

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Houston Rockets - New Orleans Pelicans

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Utah Jazz - Sacramento Kings

27 Ekim 2019 Pazar 04:30

San Antonio Spurs - Washington Wizards

27 Ekim 2019 Pazar 05:00

Phoenix Suns - L. A. Clippers

27 Ekim 2019 Pazar 22:30

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors

NBA tarihinde görülmemiş transfer sezonu

HoopsHype'de yer alan bilgilere göre yaz transfer sezonunda, All-NBA (NBA sezonun en iyi takımı) seçilmiş 6 oyuncu (Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook) takas ya da serbest transfer yoluyla takım değiştirdi.

Bu, lig tarihinde bir transfer döneminde gerçekleşen en büyük sayı durumunda. Daha öncesindeki rekor 1998 yılında All-NBA'e seçilen 3 oyuncuya (Scottie Pippen, Glen Rice, Mitch Richmond) aitti.

All-NBA'e seçilmiş sadece 6 oyuncu son dört transfer sezonunda takım değişikliğine gitmişti.

LaMarcus Aldridge (2015) | Portland Trail Blazers >> San Antonio Spurs

Kevin Durant (2016) | Oklahoma City Thunder >> Golden State Warriors

Isaiah Thomas (2017) | Boston Celtics >> Cleveland Cavaliers

Jimmy Butler (2017) | Chicago Bulls >> Minnesota Timberwolves

LeBron James (2018) | Cleveland Cavaliers >> Los Angeles Lakers

DeMar DeRozan (2018) | Toronto Raptors >> San Antonio Spurs

Bu transfer sezonunda takım değiştiren ve daha önce All-NBA seçilmiş oyuncular ise şu şekilde:

Anthony Davis | New Orleans Pelicans >> Los Angeles Lakers

Jimmy Butler | Minnesota Timberwolves >> Miami Heat

DeAndre Jordan | New York Knicks >> Brooklyn Nets

DeMarcus Cousins | Golden State Warriors >> Los Angeles Lakers

Isaiah Thomas | Denver Nuggets >> Washington Wizards

Chris Paul | Houston Rockets >> Oklahoma City Thunder

NBA takımları

Atlanta Hawks

Boston Celtics

Brooklyn Nets

Charlotte Hornets

Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks

Denver Nuggets

Detroit Pistons

Golden State Warriors

Houston Rockets

Indiana Pacers

Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies

Miami Heat

Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans

New York Knicks

Oklahoma City Thunder

Orlando Magic

Philadelphia 76ers

Phoenix Suns

Portland Trail Blazers

Sacramento Kings

San Antonio Spurs

Toronto Raptors

Utah Jazz

Washington Wizards



