NBA maçları nerede oynanacak? NBA Bubble nerede oynanıyor?

NBA geri dönüş adına tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. 11 Mart'ta ara verilen lig, bugün yeniden dönüşe hazır. Tüm maçlara tek yerin ev sahipliği yapacağı 2020 NBA Bubble bu gece başlıyor. Fanus anlamına gelen 'bubble' kelimesi aslında tüm oyuncular, takım ve lig yetkililerinin Orlando'daki Walt Disney World'e toplanmış olmaları ve dışarıdan enfekte olmadıkları garanti edlmiş kişilerin zorunlu durumlar dışında kamp bölgesine girememelerinden kaynaklı kullanılıyor.

NBA'in bir anlamda oluşturduğu bu fanus, Florida'da yükselen corona virüs vakalarına rağmen Orlando'da NBA takımlarının güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağladı.

NBA'in fanusu, bir anlamda Orlando, Florida'daki Walt Disney World Resort'un içindeki ESPN Wide World of Sports Complex olacak.

ESPN - NBA bağlantısının avantajlarının yanı sıra takımlar adına Walt Disney World Resort, belirlenen formatı uygulayabilmek adına benzerisiz bir altyapı hizmeti sağladı. Sadece gerekili oyuncular ve lig personellerinin kalabilmesi için büyüklüğünün dışında çevreden de izole olunmasını sağladı.

NBA Bubble'da karşılaşmalar 3 ayrı salonda seyircisiz olarak oynanacak. Bunun yanı sıra da takımlar, devasa tesisin içindeki 3 farklı otelde kalıyorlar. Otellerin seçimi ise takımların derecelerine göre belirlendi.