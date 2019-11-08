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Denver – Philadelphia | Önder Karakaya

Cezası sona eren Joel Embiid'e kavuşan Philadelphia 76ers şimdi de Ben Simmons'ı kısa süreliğine kaybetti. Utah Jazz randevusunda sağ omzuna darbe alan yıldız oyun kurucunun önümüzdeki haftaya dek parkelere dönmesi beklenmiyor. Denver Nuggets en sonunda beklentileri karşılayan bir oyun ortaya koydu ve Miami Heat'i dağıttı. Nikola Jokic ve arkadaşları o karşılaşmanın üzerine istirahat fırsatı da buldu. Bu gece Simmons'tan yoksun Sixers önünde Denver galibiyeti pek de uzak göünmüyor. Sezona 5'te 5 ile girdikten sonra peş peşe 2 mağlubiyet yaşayan Sixers'ın direnç göstermesi mümkün; ancak Colorado'da Nuggets ile güreşmek kolay değil. 1 seçimi mantıklı.

Orçun Konaklılar'in Utah Milwaukee yorumu

Utah - Milwaukee | Maç Sonucu (2 - 1.60)

Son maçında Doğu'nun zirve adaylarından Philadelphia 76ers'ı mağlup eden Utah Jazz, bir başka zirve adayı Milwaukee Bucks'ı konuk ediyor.

Utah, iç sahada 4'te 4 yapmasına rağmen son maçta Philadelhpia karşısında çok zorlanarak kazandı. Basketbol için zorlanarak kazanmak çok makul bir tabir değil ama Philadelphia'nın kötü hücum ettiği bir günde kritik şekilde galip gelmeleri eksi bir noktaydı.

Milwaukee Bucks, ilk 4 maçta 2 galibiyet aldıktan sonra 3'ü dış sahada olmak üzere üst üste 4 maç kazanarak iddialı duruma geldi. Ama maç içinde çok fazla iniş-çıkış yaşamaya devam ediyorlar. Boston Celtics'e karşı deplasmanda farkla öndeyken bir anda üçüncü çeyrek performansıyla kaybetmişlerdi ki son Clippers deplasmanında da Kawhi'ın olmadığı rakiplerine karşı ilk yarıda çift haneli farka ulaşsalar da maç sonunda yakalandılar.

İç sahada Utah da ilk yarıları iyi oynayan bir takım. İki takımın yapısal özellikleri gereği ben Milwaukee'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Sadece maç sonu için Bucks'ı önerebilirim.



