NBA lideri Bucks peş peşe 3. yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, Milwaukee Bucks’ı 109-95 mağlup etti. NBA’e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın 3. sırasındaki Nuggets, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks’ı 109-95 yendi. Giannis Antetokounmpo’nun yanı sıra Khris Middleton, Eric Bledsoe ve Brook Lopez’den yoksun sahaya çıkan Bucks, üst üste 3’üncü, toplamda 12. yenilgisini aldı.

Ev sahibi Nuggets’ta Jamal Murray 21 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Paul Millsap da 20 sayı, 10 ribauntla oynadı. 23 sayı atan Kyle Korver ve 16 sayı kaydeden Sterling Brown, Bucks’ı ayakta tutmaya çalıştı. Ersan İlyasova ise 2 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 143-138 (uzatmada)

Utah Jazz-Toronto Raptors: 92-101

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 109-95





ANKARA (AA)