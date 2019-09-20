NBA hangi kanalda yayınlanacak? NBA TV nasıl izlenir?
Dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA'de 2019 2020 sezonu heyecanla bekleniyor. NBA'de yeni sezonun ilk maçı 23 Ekim Çarşamba gecesi TSİ 03:00'de son şampiyon Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasında oynanacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği önümüzdeki sezon için, NBA’in Türkiye yayıncısı şimdiden belli oldu. Peki, NBA'de 2019-2020 sezonu hangi kanaldan ekranlara gelecek? Detaylar haberimizde.
Tüm dünyadan basketseverlerin yakından takip ettiği NBA 2019-2020 sezonu başlıyor. NBA’da ilk hafta müsabakaları kapsamında 2019 Draft’ında bir numara olan Zion Williamson’ı da kadrosuna katan New Orleans Pelicans ve ligde son olarak şampiyonluğu göğüsleyen Toronto Raptors karşılaşacak. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sezonun ilk maçında 24 Ekim Perşembe gecesi TSİ 02:00'de Orlando Magic deplasmanına gidecek. Aynı gün Doğu Konferansı'nın zirvesini yakından ilgilendirecek mücadelede Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i TSİ 02:30'da konuk edecek. Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı finalinde Toronto Raptors'a boyun eğen Milwaukee Bucks, 25 Ekim Cuma gecesi TSİ 02:30'da Houston Rockets'a konuk olacak.
NBA hangi kanalda yayınlanacak? NBA TV nasıl izlenir?
2019-2020 NBA sezonunun Türkiye yayıncısı, son 2 sezondur olduğu gibi yine S Sport oldu. Ayrıca Digiturk, NBA’in resmi yayıncısı NBA TV’yi içerikleri arasına ekledi. NBA TV Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.
NBA’in 74. sezonunda temsilcilerimiz Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz mücadele edecek. Ersan’ın 12, Cedi ve Furkan’ın ise NBA’deki 3. yılları olacak.
Yeni sezonda Cedi Osman Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers forması giyecek. Geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks forması giyen Ersan Ilyasova’nın ise hangi takımda forma giyeceği henüz belli değil.
NBA fikstür
23 Ekim 2019 Çarşamba 03:00
Toronto Raptors - New Orleans Pelicans
23 Ekim 2019 Çarşamba 05:30
L. A. Clippers - L. A. Lakers
24 Ekim 2019 Perşembe 02:00
Charlotte Hornets - Chicago Bulls
24 Ekim 2019 Perşembe 02:00
Indiana Pacers - Detroit Pistons
24 Ekim 2019 Perşembe 02:00
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers
24 Ekim 2019 Perşembe 02:30
Brooklyn Nets - Timberwolves
24 Ekim 2019 Perşembe 02:30
Miami Heat - Memphis Grizzlies
24 Ekim 2019 Perşembe 02:30
Philadelphia 76ers - Boston Celtics
24 Ekim 2019 Perşembe 03:30
Dallas Mavericks - Washington Wizards
24 Ekim 2019 Perşembe 03:30
San Antonio Spurs - New York Knicks
24 Ekim 2019 Perşembe 04:00
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder
24 Ekim 2019 Perşembe 05:00
Phoenix Suns - Sacramento Kings
24 Ekim 2019 Perşembe 05:00
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets
25 Ekim 2019 Cuma 02:00
Detroit Pistons - Atlanta Hawks
25 Ekim 2019 Cuma 03:00
Houston Rockets - Milwaukee Bucks
25 Ekim 2019 Cuma 05:30
Golden State Warriors - L. A. Clippers
26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00
Boston Celtics - Toronto Raptors
26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00
Charlotte Hornets - Timberwolves
26 Ekim 2019 Cumartesi 02:30
Brooklyn Nets - New York Knicks
26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00
Memphis Grizzlies - Chicago Bulls
26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00
New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks
26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00
Oklahoma City Thunder - Washington Wizards
26 Ekim 2019 Cumartesi 04:00
Denver Nuggets - Phoenix Suns
26 Ekim 2019 Cumartesi 05:00
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers
26 Ekim 2019 Cumartesi 05:30
L. A. Lakers - Utah Jazz
27 Ekim 2019 Pazar 00:00
Milwaukee Bucks - Miami Heat
27 Ekim 2019 Pazar 02:00
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers
27 Ekim 2019 Pazar 02:30
Atlanta Hawks - Orlando Magic
27 Ekim 2019 Pazar 02:30
New York Knicks - Boston Celtics
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Chicago Bulls - Toronto Raptors
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Houston Rockets - New Orleans Pelicans
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Utah Jazz - Sacramento Kings
27 Ekim 2019 Pazar 04:30
San Antonio Spurs - Washington Wizards
27 Ekim 2019 Pazar 05:00
Phoenix Suns - L. A. Clippers
27 Ekim 2019 Pazar 22:30
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors
NBA tarihinde görülmemiş transfer sezonu
HoopsHype'de yer alan bilgilere göre yaz transfer sezonunda, All-NBA (NBA sezonun en iyi takımı) seçilmiş 6 oyuncu (Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook) takas ya da serbest transfer yoluyla takım değiştirdi.
Bu, lig tarihinde bir transfer döneminde gerçekleşen en büyük sayı durumunda. Daha öncesindeki rekor 1998 yılında All-NBA'e seçilen 3 oyuncuya (Scottie Pippen, Glen Rice, Mitch Richmond) aitti.
All-NBA'e seçilmiş sadece 6 oyuncu son dört transfer sezonunda takım değişikliğine gitmişti.
LaMarcus Aldridge (2015) | Portland Trail Blazers >> San Antonio Spurs
Kevin Durant (2016) | Oklahoma City Thunder >> Golden State Warriors
Isaiah Thomas (2017) | Boston Celtics >> Cleveland Cavaliers
Jimmy Butler (2017) | Chicago Bulls >> Minnesota Timberwolves
LeBron James (2018) | Cleveland Cavaliers >> Los Angeles Lakers
DeMar DeRozan (2018) | Toronto Raptors >> San Antonio Spurs
Bu transfer sezonunda takım değiştiren ve daha önce All-NBA seçilmiş oyuncular ise şu şekilde:
Anthony Davis | New Orleans Pelicans >> Los Angeles Lakers
Jimmy Butler | Minnesota Timberwolves >> Miami Heat
DeAndre Jordan | New York Knicks >> Brooklyn Nets
DeMarcus Cousins | Golden State Warriors >> Los Angeles Lakers
Isaiah Thomas | Denver Nuggets >> Washington Wizards
Chris Paul | Houston Rockets >> Oklahoma City Thunder
NBA takımları
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards