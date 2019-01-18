Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa 15-17 Şubat tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek. FIBA’nın yaptığı değişikliklerle bu sene Dörtlü Final şeklinde gerçekleşecek organizasyonda, NBA G-League (Gelişim Ligi) şampiyonu Austin Spurs da yer alacak.

2019 FIBA Kıtalararası Kupa’ya bu yıl G-League şampiyonu Austin Spurs ile birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu AEK (Yunanistan), Amerika Ligi şampiyonu San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve ev sahibi ekip Flamengo (Brezilya) katılacak.

Organizasyon, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda basketbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Carioca 1 Arena’da gerçekleşecek. İlk kez Dörtlü Final şeklinde gerçekleşecek turnuvada, 15 Şubat’ta yarı final, 17 Şubat’ta da üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Yarı final maçlarının programı şu şekilde:

· San Lorenzo de Almagro - AEK

· Flamengo - Austin Spurs

Konuyla ilgili açıklama yapan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis Kıtalararası Kupa’nın tekrar Amerika kıtasında oynanacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, “Bu organizasyonu, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda birçok muhteşem maça ev sahipliği yapan Olimpik bir arenada gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Amerika Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonları burada mücadele edecek ve kendi kalıcı anılarını yaratmaya çalışacaklar. Bu yıl, önümüzdeki ay yapılacak FIBA Kıtalararası Kupa’da yer alacak olan takımların küresel alanlarının genişlediğini doğrulamaktan büyük heyecan duyuyoruz. NBA G League şampiyonunun FIBA Kıtalararası Kupa'ya eklenmesi, FIBA'nın NBA ile geniş bir ortak girişim yelpazesinde sahip olduğu büyük iş birliğinin bir kanıtıdır” açıklamasında bulundu.

NBA Komiseri Mark Tatum ise, “Austin Spurs'un FIBA Kıtalararası Kupa’da oynaması harika bir fırsat. Bu durum sadece oyuncuların NBA’de kazandığı yeteneklerini sergilemeleri için değil, aynı zamanda ligin uluslararası sahnede temsil edilmesi için harika bir fırsat sunuyor. Şubat'taki etkinliği dört gözle bekliyoruz ve FIBA'daki ortaklarımıza türünün ilk örneği olan bu iş birliği için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.



