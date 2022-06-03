NBA Finalleri'nde heyecan başladı. Final serisinin ilk maçında Golden State Warriors, Boston Celtics'i konuk etti. Deplasman ekibi Boston Celtics, rakibi Golden State Warriors'ı 120-108 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti ve saha dezavantajını ortadan kaldırmış oldu.

Golden State, üçüncü çeyreğin son bölümünde 15 sayı farkla üstünlüğü yakalamış ve son çeyreğe de 12 sayı farkla önde girmeyi başarmış olsa da Boston Celtics, son çeyrekte sağladığı 40-16'lık üstünlükle maçı kazanmayı başarırken bu sezonun Play-Off'larında Golden State'e ilk iç saha yenilgisini tattırdı.

Boston Celtics'te Al Horford, 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Jaylen Brown 24, Derrick White 21 sayıyla maçı tamamladı. Takımın yıldızı Jayson Tatum ise 3/17 saha içi isabetiyle 12 sayıda kaldı fakat 13 asistle takımının hücumuna önemli katkı sağlamayı başardı.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry'nin 34 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Andrew Wiggins 20, Klay Thompson da 15 sayıyla oynadı.