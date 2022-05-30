NBA finalleri ne zaman, hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı yaşanacak. NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics adını finale yazdırdı. 2010 yılından sonra ilk kez konferans şampiyonu olan Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu. Peki, NBA finalleri ne zaman, hangi kanalda? Tüm detaylar fanatik.com.tr'de...
NBA 'de finalin adı belli oldu. NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics adını finale yazdırdı. 2010 yılından sonra ilk kez konferans şampiyonu olan Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.
2022 NBA FİNALLERİ TARİHLERİ
1. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 3 Haziran Çarşamba TSİ: 04.00
2. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 6 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00
3. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 9 Haziran Perşembe TSİ: 04.00
4. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 11 Haziran Cumartesi TSİ: 04.00
5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00 (Gerekirse)
6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00 (Gerekirse)
7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)
NBA FİNALLERİ HANGİ KANALDA?
2022 NBA Finalleri S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...