Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 125-113 mağlup eden ve seride durumu 4-2'ye getiren Miami Heat, bu galibiyetle NBA'de finale çıktı.

2020 NBA Doğu Konferansı şampiyonu olan Miami Heat, Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles Lakers ile NBA finallerinde mücadele edecek.

32 sayı 14 ribaund ile oynayan Bam Adebayo galibiyette büyük pay sahibi olurken, Jimmy Butler 22, Tyler Herro 19, Andre Iguodala 15, Duncan Robinson 15, Goran Dragic ise 13 sayı kaydetti.

Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'ın 24 sayı, 11 asist, 7 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi. Jaylen Brown 26, Marcus Smart ve Kemba Walker ise maçı 20 sayı ile tamamladılar.

NBA'DE FİNAL SERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

NBA'de final serisi, çarşambayı perşembeye bağlayan gece (1 Ekim Perşembe günü) TSİ 04:00'te başlayacak.



