NBA’de finalin adı belli oldu. Los Angeles Lakers 10 yıl, Miami Heat ise 6 yıl sonra final özlemini dindirdi. Şimdi iki kulüpte NBA tarihinde ilk kez karşılaşacakları final için gün sayıyorlar. Lakers’taki ikinci yılında takımına final başarısı yaşatan LeBron James, Denver Nuggets’ı 4- 1’lik seriyle geçip, Batı Konferansı şampiyonluğu yaşadıkları gün, pek de sevinmedi. Çünkü süperyıldız için, bu durum daha başlangıçtı. Zaten bunu da açıklamalarıyla dile getirdi. Miami Heat ve Cleveland Cavaliers gibi, her gittiği takımı şampiyonluğa taşıyan LeBron James, kariyerinin 10. NBA finali öncesi şunları söyledi: “İşi bitirmediğim sürece hiçbir anlamı yok. İşi bitirmem gerekiyor”

‘Testin adı: LeBron James’

Doğu Konferansı finalinde ise, Boston Celtics’i 4-2’lik seriyle geçen Miami Heat mutlu sona ulaştı. En son LeBron James’in kadroda bulunduğu 2014’te şampiyonluk sevinci yaşayan Miami Heat, tarihinde 6. kez NBA finali başarısı yaşadı. Miami Heat’in en etkili ismi ve belki de LeBron James’i savunmada başarı sağlayan nadir basketbolculardan biri Jimmy Butler da sözleriyle şampiyonluk yolunu çizdi. 2013 ve 2015 yıllardında LeBron’un forma giydiği takımlara karşı Play-Off’ta mücadele eden ancak güçlü rakibini yıkamayan Butler, “Uzun süredir işler böyle ilerliyor. Eğer şampiyonluk kazanmak istiyorsanız LeBron James’i yenmek zorundasınız. Başarılı olmak için test edilmeniz gerekiyor. LeBron James, o testin adı. LeBron James testini geçmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

NBA finali ne zaman, hangi kanalda?

LA Lakers ile Miami Heat final serisinin ilk maçı, 30 eylül çarşambayı 1 ekim perşembeye bağlayan gece gerçekleşecek. Dev maçlar S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

LA Lakers - Miami Heat maç programı

1 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers - Miami Heat

3 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers - Miami Heat

5 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat - Los Angeles Lakers

7 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat - Los Angeles Lakers

*10 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers - Miami Heat

*12 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat - Los Angeles Lakers

*14 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat - Los Angeles Lakers

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(TSİ) TÜRKİYE SAATİ İLE