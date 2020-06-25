NBA efsanesi Vince Carter emekli oldu

NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi. Vince Carter, 1990'lar, 2000'li yıllar, 2010'lu yılların ardından 2020'li yıllarda da sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu unvanına sahip olmuştu.

Vince Carter, özellikle 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors'ta gösterdiği performans ile tanınmıştı. Carter daha sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve olarak Atlanta Hawks'ta oynamıştı



