NBA efsanesi Bill Russell, 88 yaşında hayatını kaybetti

Uzun yıllar formasını giydiği Boston Celtics ile NBA 'e damgasını vuran, kariyerinde 11 şampiyonluk bulunan efsane basketbolcu Bill Russell, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan duyuruda efsane ismin, eşinin yanında huzur içinde vefat ettiği belirtildi.

Sayısız başarılar

Basketbol kariyerinde unutulmaz birçok başarıya imza atan Bill Russell, 11 NBA şampiyonluğu kazanırken 5 kez normal sezon MVP ödülüne layık görülmüş ve 12 kez de NBA All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Bill Russell koç olarak da 2 kez NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Boston Celtics efsanesi

Sayısız başarılara imza atan Bill Russell'ın efsanesi olduğu Boston Celtics'te giydiği 6 numaralı forma da takım tarafından emekli edilmişti.

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