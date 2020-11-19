NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN’nin ABD’nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi’nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards’tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman’ı seçti.
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets’ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans’ta oynayan Lonzo Ball’un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi’nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.
2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
1 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves
2 James Wiseman Golden State Warriors
3 LaMelo Ball Charlotte Hornets
4 Patrick Williams Chicago Bulls
5 Isaac Okoro Cleveland Cavaliers
6 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks
7 Killian Hayes Detroit Pistons
8 Obi Toppin New York Knicks
9 Deni Avdija Washington Wizards
10 Jalen Smith Phoenix Suns
11 Devin Vassell San Antonio Spurs
12 Tyrese Haliburton Sacramento Kings
13 Kira Lewis New Orleans Pelicans
14 Aaron Nesmith Boston Celtics
15 Cole Anthony Orlando Magic
16 Isaiah Stewart Houston Rockets (Pistons’a takas edildi)
17 Aleksej Pokusevski Minnesota Timberwolves (Oklahoma City Thunder’a takas edildi)
18 Josh Green Dallas Mavericks
19 Saddiq Bey Brooklyn Nets (Pistons’a takas edildi)
20 Precious Achiuwa Miami Heat
21 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers
22 Zeke Nnaji Denver Nuggets
23 Leandro Bolmaro New York Knicks (Timberwolves’a takas edildi)
24 R.J. Hampton Milwaukee Bucks (Nuggets’a takas edildi)
25 Immanuel Quickley Oklahoma City Thunder (Knicks’e takas edildi)
26 Payton Pritchard Boston Celtics
27 Udoka Azubuike Utah Jazz
28 Jaden McDaniels Los Angeles Lakers (Timberwolves’a takas edildi)
29 Malachi Flynn Toronto Raptors
30 Desmond Bane Boston Celtics (Grizzlies’e takas edildi)
AA