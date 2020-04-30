NBA draftına Türk damgası

NBA Yönetimi, 2020 draftında yer alabilmek adına erken başvuruda bulunan 163’ü kolejden, 42’si, uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismini açıkladı. Listede 4 Türk basketbolcu da yer aldı. Anadolu Efes’ten Yiğitcan Saybir, Teksüt Bandırma’dan Şehmus Hazar, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar ile Georgetown Üniversitesi’nden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular oldu. Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak. Sezon oynanırsa draft ve serbest oyuncu seçimi takviminin Ağustos veya Eylül sonuna ertelenmesi bekleniyor.