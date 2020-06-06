NBA başlıyor

Koronavirüs pandemisinin ABD’de zirve yapmasıyla 11 Mart’ta ertelenen NBA’de sezonun tamamlanıp, tamamlanmayacağı uzun süre tartışılmıştı. Ancak ABD Başkanı Trump’ın da talimatıyla uzun süre sezon tamamlama senaryoları üzerinde duran NBA yönetimi sonunda yapılan oylamayla her şeyi resmiyete döktü. 30 takım hissedarının katıldığı oylamada 29 ‘Evet’ oyuyla 22 takımlı format sistemi ve yeni NBA takvimi onaylandı. Oylamada bir tek Portland Trail Blazers ‘Hayır’ oyu verdi. Bu oylamayla, NBA maçları, 31 Temmuz’dan itibaren Orlando şehrinde bulunan Walt Disney Resort’un içindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde devam edecek. Normal sezonda doğudan 9, batıdan ise 13 takım sezonu tamamlamak için sahaya çıkacak. Oyuncular, 15 Temmuz’dan itibaren Orlando’da antrenman yapmaya başlayacak.

Furkan devam, Cedi tamam!

22 takımlı formata göre, Play-Off’u daha önce de garantilemiş olan Philadelphia Sixers’ta forma giyen Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz sezona devam ederken, havlu atan Cleveland Cavaliers’taki Cedi Osman bu sezonu tamamlamış olacak.

Vince Carter jübile yaptı

NBA’de ayrıca Play-Off şansı bulunmayan Charletto Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors sezonu kapattı. Bu arada Atlanta Hawks’ta forma giyen ‘Air Canada’ lakabıyla tanıdığımız 43 yaşındaki Vince Carter’ın da 31 yıllık NBA kariyeri resmen sonlanmış oldu.